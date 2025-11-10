Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partidos de Ida
Primera División:
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS vs. SPORTIVO ISLA VERDE
MITRE DE GENERAL BALDISSERA vs. SAN CARLOS DE LOS SURGENTES
Reserva:
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 0 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS vs. SPORTIVO ISLA VERDE
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1