Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 5 del Torneo Clausura.
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
SPORTIVO ISLA VERDE 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 RIVER PLATE DE INRIVILLE 1
MITRE DE GENERAL BALDISSERA vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS
Libre: CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS.
Posiciones: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10 Puntos, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 9, RIVER PLATE DE INRIVILLE 8, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 8, SPORTIVO ISLA VERDE 7, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 5, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 3, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 3, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1.