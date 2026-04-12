Fútbol: Liga Regional del Sur: Fecha 6 del Torneo Apertura. Parciales
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 RIVER PLATE DE INRIVILLE 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4
Libre: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS.
La tabla de posiciones es la siguiente: SPORTIVO ISLA VERDE 13 Puntos, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 11, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 8, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 8, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 7, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 7, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 7, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 5, A, M, C. A. GUATIMOZÍN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3.