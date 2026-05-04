Por la resiembra en campos de juego de la Liga Regional del Sur, la Fecha 9 del Fútbol Mayor se verá afectada y no se jugará el domingo 03 de Mayo se pasará al domingo siguiente 10 de Mayo.
La fecha 9 del Torneo Apertura es la siguiente:
A. M. C. A. GUATIMOZÍN vs. SPORTIVO ISLA VERDE
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS vs. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. MITRE DE GENERAL BALDISSERA
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA vs. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
Libre: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.