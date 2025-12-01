Fútbol: Liga Regional del Sur: Semifinales Partidos de Vuelta.
Torneo Clausura.
Primera División:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
Ida: 0 a 0.
Penales: Ganador NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
Finalista: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
SPORTIVO ISLA VERDE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
Ida: 0 a 0.
Finalista: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
La final de Primera División será NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA y SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
Reserva:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Ida: Newbery-Everton 1 a 0
Finalista: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
Penales: San Carlos de Los Surgentes 4 a 3.
Ida: 0 a 0.
Finalista: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
La final de Reserva será NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA y SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.