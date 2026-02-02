Se juega la 3 Fecha del Torneo Provincial de Clubes de Fútbol.
En la Zona 1 Subzona A:
ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 1 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 3
Interzonal A y B:
PROGRESO DE NOETINGER 0 SPORTIVO SACANTA 4
Posiciones: ALMAFUERTE LAS VARILLAS 4, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 3, PROGRESO DE NOETINGER 3 Puntos.
Zona Tres:
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
Gol de Leonardo Alvarado para Independiente de Pascanas.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 LAMBERT DE MONTE MAÍZ 2
Goles de Manuel Merzario al minuto y de Iván Serrano a los 20 minutos del Primer Tiempo para Lambert de Monte Maíz-
Posiciones: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 4 Puntos, LAMBERT DE MONTE MAÍZ 4, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4, INDEPENDIENTE DE PASCANAS 4.
En la próxima fecha Argentino el miércoles visita a Lambert en Monte Maíz.
Zona Cuatro:
SARMIENTO DE ALEJO LEDESMA 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2
Goles de Sabino y Reche para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 CANALENSE DE CANALS 0
Goles de Román Strada y Lucio Compagnucci para Matienzo de Monte Buey.
Posiciones: Matienzo de Monte Buey 5 Puntos, Complejo Deportivo de Justiniano Posse 3, Sarmiento de Alejo Ledesma 3, Canalense de Canals 2.