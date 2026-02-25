Partido de Ida por los Cuartos de Final del Torneo Provincial de Clubes de Fútbol.

Argentino de Marcos Juárez venció 1 a 0 a Matienzo de Monte Buey con gol de Javier Toledo de penal a los 17 minutos del Primer Tiempo.

Complejo Deportivo de Justiniano Posse 3 Argentino Peñarol de Córdoba 3

Goles de Sabino(3) para Complejo Deportivo de Justiniano Posse-Agustín Fazio y Gastón Ortiz(2) para Argentino Peñarol.

Sportivo Sacanta 0 Lambert de Monte Maíz 0

Asociación Española de Villa María 2 San Brochero de Villa Dolores 2

Goles de Jerónimo Sánchez en contra y Agustín Moreno para A. Española-Gabriel Leyba de penal y Cristián Villarreal para San Brochero de Villa Dolores.