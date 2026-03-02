Fútbol: Provincial de Clubes: Cuartos de Final Partidos de Vuelta.
MATIENZO DE MONTE BUEY 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Gol de Tiago Figueroa a los 19 minutos del Segundo Tiempo para Argentino.
Ida: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 a 0.
Argentino de Marcos Juárez Semifinalista.
ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
Gol Matías Di Maio para Argentino Peñarol.
Ida: 3 a 3.
ARGENTINO PEÑAROL a Semifinales.
LAMBERT DE MONTE MAÍZ 2 SPORTIVO SACANTA 1
Goles de Audagna y Pettic para Lambert de Monte Maíz-Báez para Sportivo Sacanta.
Ida: 0 a 0.
Lambert de Monte Maíz Semifinalista.
SAN BROCHERO DE VILLA DOLORES 0 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 1
Ida: 2 a 2.
Gol de Chucky Moreno para Asociación Española.
Asociación Española de Villa María a Semifinales.
Semifinales:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. LAMBERT DE MONTE MAÍZ
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA vs. ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA