Se jugaron los partidos del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense en Justiniano Posse y Marcos Juárez.

Torneo Adrián Pucheta 1 Fecha del Torneo Clausura.

Por la Zona Dos en la Cancha de San Martín de Marcos Juárez.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2

Arbitro: Darío Torres.

Los goles de San Martín de Monte Buey fueron convertidos por Matías Alberto y Claudio Sosa.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 1

Los goles de Argentino de Marcos Juárez fueron convertidos por Darío Ruben Paoloni y Franco Bonetto-Fernando Lasagna para Matienzo de Monte Buey.

Arbitro: Marcelo Traversa.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 0

Gol de Cristián Robles para la Villa Argentina.

Arbitro: Darío Torres.

Por la Zona Uno en la Cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1

Gol de Silvio Andrés Romani para Defensores de Juventud de Justiniano Posse.

Arbitro: Nicolás Quevedo.

Expulsado: Darío Piermarini de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

TALLERES DE BELL VILLE 1 HURACÁN DE MORRISON 0

Gol de Claudio Casabona para Talleres de Bell Ville.

Arbitro: Omar Españon.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Goles de Claudio Astudillo para Sportivo Unión de Ordoñez-Jorge Martinez para River Plate de Bell Ville.

Expulsado: Claudio Astudillo de Sportivo Unión de Ordoñez.

Arbitro: Franco Calderón.