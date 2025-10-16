Nueva fecha del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense. Torneo Juan Carlos Remondino.

En la Zona Uno: En cancha de Villa Argentina de Marcos Juárez.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0

LEONES 1 PROGRESO DE NOETINGER 0

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3 CENTRO DEPORTIVO ROCA 2

En la Zona Dos en la Cancha de San Martín de Monte Buey por la Fecha Ocho.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0

Arbitro: Maximiliano Gaido.

Goles de Sergio Guevara y Sebastián Rolando para San Martín de Monte Buey.

Expulsado: Gustavo Peralta de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

Goles de Jorge Amigone en dos oportunidades para Matienzo.

Arbitro: Emanuel Arguello.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2

Arbitro: Darío Torres.

Goles de Gonzalo Lezcano y Germán Piris para Def. de Juventud de Justiniano Posse-Franco Calderón y Emiliano Morange para Firpo de San Marcos Sud.

En la Zona Tres por la 10 Fecha en la Cancha de Talleres de Bell Ville.

UNIÓN DE MORRISON 1 HURACÁN DE MORRISON 0

Gol de Claudio Casabona para Unión de Morrison.

Arbitro: Omar Arrieta.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2 TALLERES DE BALLESTEROS 2

Goles de Carlos Daniel Laffatigue(2) para Defensores de San Antonio de Litín-Nicolás Castillo(2) para Talleres de Ballesteros.

Arbitro: Emiliano Peralta.

TALLERES DE BELL VILLE 3 ARGENTINO DE BELL VILLE 1

Arbitro: Mauro Mansilla.

Goles de Bruno Andrea Pranzoni(2) y Sebastián Carranza para Talleres de Bell Ville-Gabriel Germán Griffone para Argentino de Bell Ville.

En la Zona Tres por la 14 Fecha en la Cancha de Defensores de San Antonio de Litín.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1 TALLERES DE BELL VILLE 0

Arbitro: Horacio Fernández.

Gol de Carlos Azim para Defensores de San Antonio de Litín.

TALLERES DE BALLESTEROS 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2

Arbitro: Nicolás Quevedo.

Goles de César Basualdo y Cristian Ullua para River Plate de Bell Ville-Maximiliano Bazán para Talleres de Ballesteros.

HURACÁN DE MORRISON 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 5

Arbitro: Claudio Quiroga.

Goles Gabriel Griffone(2), Matías Rodríguez(2) y Gonzalo Theiler para Argentino de Bell Ville.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: LEONES 15 Puntos, CENTRO DEPORTIVO ROCA 15, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 11, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 10, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 10, PROGRESO DE NOETINGER 7.

Zona Dos: SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 15 Puntos, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 14, MATIENZO DE MONTE BUEY 13, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 11, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 8 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2.

Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 27 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 18, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 15, ARGENTINO DE BELL VILLE 13, TALLERES DE BELL VILLE 10, UNIÓN DE MORRISON 8 y HURACÁN DE MORRISON 0.