El Fútbol Senior de la Liga Bellvillense jugó la 7 Fecha de la Zona Uno en la cancha del Centro Deportivo Roca.

LEONES 4 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1

Arbitro: Gustavo Fornero.

Goles de Lucas Cambronero, Alexis Pellegrino, Mariano Toia y Darío Miguel Calderón para Leones-Wálter Gorosito para San Martín de Marcos Juárez. Expulsado: Damián Teve de San Martín de Marcos Juárez

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2

Arbitro: Carlos Maidana.

Goles de Jorge Quinteros y Carlos Farías para Argentino-Hernán Fink(2) para la Villa Argentina

CENTRO DEPORTIVO ROCA 2

PROGRESO DE NOETINGER 1

Arbitro: Nicolás Ferreyra

Goles de Danilo Goytea Gandra(2) para el Centro Deportivo Roca-Wálter Becerra para Progreso.

En la zona 2 en la cancha de Firpo de San Marcos Sud.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2

Arbitro: Franco Calderón.

Goles de Franco Calderón(2) para Firpo de San Marcos Sud-Laureano Iturria y Wálter Herrera para Sportivo Unión de Ordoñez.

Expulsado: Matías Apriletti de Firpo de San Marcos Sud.

MATIENZO DE MONTE BUEY 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

Arbitro: Claudio Quiroga.

Goles de Jorge Amigone para Matienzo-Claudio Sosa para Complejo Deportivo de Justiniano Posse

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0

Arbitro: Omar Arrrieta.

En la Zona Tres en la cancha River Plate de Bell Ville.

HURACÁN DE MORRISON 0 TALLERES DE BELL VILLE 2

Arbitro: Carlos Maidana.

Goles de Luciano Gaviglio y Juan Peralta para Talleres de Bell Ville.

Expulsado: Diego Cabrera de Talleres de Bell Ville

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 3

Arbitro: Carlos Maidana.

Goles de Leonardo Díaz, Cristián Ullua y Sebastián Osso para River Plate de Bell VIlle-Gabriel Griffone y Matías Rodríguez para Argentino de Bell Ville.

Expulsado: Darío Velasquez de Argentino de Bell Ville.

TALLERES DE BALLESTEROS 3 UNIÓN DE MORRISON 1

Goles de Cristián Amaya, Lucas Garcia y Héctor Tavella para Talleres de Ballesteros-Claudio Casabona para Unión de Morrison.

Expulsado: Mauricio Combetto de Unión.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: CENTRO DEPORTIVO ROCA 15 Puntos, LEONES 12, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 9, VILLA ARGENTINA 8, PROGRESO DE NOETINGER 7.

Zona Dos: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 14 Puntos, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 12, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 11, MATIENZO DE MONTE BUEY 10, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 7, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1.

Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 24 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 17, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11, ARGENTINO DE BELL VILLE 10, TALLERES DE BELL VILLE 7, UNIÓN DE MORRISON 5, HURACÁN DE MORRISON 0.