Nueva Fecha del Torneo Senior de la Liga Bellvillense de Fùtbol.

Fecha Cinco de la Zona Uno en la cancha de Firpo de San Marcos Sud.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1

Arbitro: Diego Martino.

Goles de Jorge Piermarini para Complejo y Jonathan Pirchio para Def. de Juventud.

Expulsado: Jorge Vivas de Complejo-Diego Quevedo de Def. de Juventud.

SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 1

Arbitro: Fabiàn Dip.

Goles de Facundo Medina y Carlos Novara para Sportivo Uniòn de Ordoñez-Wàlter Medina para Matienzo.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 1

Gol de Marcos Tabasso para San Martìn de Monte Buey.

Arbitro: Mariano Trejo.

Fecha 4 de la Zona Tres en la Cancha de Leones.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 3 LEONES 2

Arbitro: Mauro Mansilla.

Goles de Cristiàn Robles(2) y Sergio Cabral para la Villa-Aldo Guzmàn(2) para Leones.

Expulsado: Lucas Cambronero de Leones.

PROGRESO DE NOETINGER 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 2

Arbitro: Nicolàs Quevedo.

Goles de Federico Bocca y Arnaldo Becerra para Progreso de Noetinger-Darìo Paoloni y Nahuel Galera para Argentino. Expulsado: Maximiliano Quintero de Progreso.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 3 CENTRO DEPORTIVO ROCA 3

Arbitro: Omar Arrieta.

Goles de Julio Sosa(2) y Franco Panichelli para San Martìn de Marcos Juàrez-Matìas Vargas y Marcelo Daniele(2) para Roca.

3 Fecha de la Zona Dos en la Cancha de Huracàn de Morrison.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 5 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 1

Arbitro: Elias Fornero.

Goles de Franco Mariani(2), Josè L. Godoy, Cristiàn Ullùa y Juan Peralta para River Plate de Bell Ville-Alejandro Gabioud para Defensores de San Antonio de Litìn.

TALLERES DE BALLESTEROS 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 1

Arbitro: Diego Gastaldi.

Gol de Maximiliano Quiroga para Argentino de Bell Ville.

TALLERES DE BELL VILLE 1 HURACÀN DE MORRISON 0

Arbitro: Diego Gastaldi.

Gol de Jorge Taddei para Talleres de Bell Ville.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 11 Puntos, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 8, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 6, MATIENZO DE MONTE BUEY 5, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 5, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 3.

Zona Dos: ARGENTINO DE BELL VILLE 9 Puntos, RIVER PLATE DE BELL VILLE 4, TALLERES DE BELL VILLE 4, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 4, TALLERES DE BALLESTEROS 2, HURACÀN DE MORRISON 1

Zona Tres: LEONES 9 Puntos, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 7, SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 5, PROGRESO DE NOETINGER 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 3, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 3.