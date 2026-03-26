El lunes por la 2 Fecha de la Liga Bellvillense de Fútbol del Torneo Senior en la Zona Tres en la Cancha de Progreso de Noetinger.

PROGRESO DE NOETINGER 0 LEONES 1

Arbitro: Horacio Fernández.

Gol de Adriel Jesus Bracamonte para Leones.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2

Arbitro: Nicolás Quevedo.

Goles de Sergio Ismael Cabral y Cristián Ariel Robles para la Villa Argentina-Facundo Martín Rodríguez para San Martín.

Expulsado: Agustín Gareggio de San Martín de Marcos Juárez.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2

Arbitro: Mauro Mansilla.

Goles de Matías Seimandi y Ricardo Peralta para Centro Deportivo Roca-Franco Duarte(2) para Argentino de Marcos Juárez.

En la Cancha de Sportivo Unión de Ordoñez en la Zona Uno:_

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 4 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 0

En la Cancha de Defensores de San Antonio de Litín:

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3 TALLERES DE BALLESTEROS 3