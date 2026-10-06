Se jugaron los Partidos del Fùtbol Senior de la Liga Bellvillense.
Por la Fecha 7 de la Zona Dos:
En la cancha de Villa Argentina.
LEONES 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 0
Arbitro: Carlos Navarro.
SAN MARTÌN 1 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 2
Goles de Franco Bonetto y Nahuel Galera para Argentino de Marcos Juàrez-Matìas Seimandi para San Martìn de Marcos Juàrez.
Arbitro: Emiliano Peralta.
PROGRESO DE NOETINGER 1 SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 2
Goles de Mariano Pugliese(2) para San Martìn de Monte Buey-Josè Marìa Gulino para Progreso.
Arbitro: Omar Españon.
La tabla de posiciones son las siguientes: ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 16 Puntos, LEONES 14, MATIENZO DE MONTE BUEY 9, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 9, PROGRESO DE NOETINGER 6, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 4, SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 3.
Por la Zona Uno:
En Cancha de Huracàn de Morrison.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 0
Arbitro: Franco Cisnero.
Goles de Maximiliano Sagretti y Germàn Menghi para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 0
Arbitro: Marcelo Traverza.
RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 HURACÀN DE MORRISON 1
Gol de Leonardo Torres para Huracàn de Morrisòn.
Arbitro: Darìo Torres.
La tabla de posiciones es la siguiente: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 13 Puntos, ARGENTINO DE BELL VILLE 12, TALLERES DE BELL VILLE 11, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 8,RIVER PLATE DE BELL VILLE 7, HURACÀN DE MORRISON 6, SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 5, TALLERES DE BALLESTEROS 2.