Se jugó la 6 Fecha del Torneo Senior Torneo Juan Carlos Remondino en la Cancha de San Martín de Marcos Juárez por la Zona Uno.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Lucas Tulian, Wálter Villagra y Nicolás Alvarez para la Villa Argentina.

Expulsado: Agustín Garegio de San Martín de Marcos Juárez.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 1

Arbitro: Julio Heredia.

Goles de Sergio Cabral para Argentino de Marcos Juárez-Wálter Becerra para Progreso de Noetinger.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 3 LEONES 2

Arbitro: Claudio Quiroga.

Goles de Maximiliano Miotti, Ricardo Peralta y César Seimandi para Centro Deportivo Roca-Franco Bonetto y Pablo Pellegrino para Leones.

En la Zona Dos por la 6 Fecha en la Cancha de Defensores de Juventud de Justiniano Posse.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

Goles de Rubén Astudillo para Sportivo Unión de Ordoñez-Jorge Piermarini para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Expulsados: Emanuel Turchi de Sportivo Unión de Ordoñez-Gastón Borgiani de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0

Goles de Franco González y Andrés Gómez Colloso para San Martín de Monte Buey.

MATIENZO DE MONTE BUEY 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0

Expulsado: Germán Faliva de Matienzo de Monte Buey.

En la Zona Tres en la cancha de Talleres de Ballesteros. Fecha Siete.

TALLERES DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2

Arbitro: Jorge Verón.

Goles de Alejandro Gabioud y Esteban Ojeda para Defensores de San Antonio de Litín-Juan Altamirano para Talleres de Bell Ville.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 1 TALLERES DE BALLESTEROS 0

Arbitro: Diego Gastaldi.

Gol de Ricardo Rodríguez para River Plate de Bell Ville.

Expulsados: José Luis Godoy de River Plate de Bell Ville-Esteban González de Talleres de Ballesteros.

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 HURACÁN DE MORRISON 1

Arbitro: Elias Fornero.

Goles de Fabio Di Renzo y Ruben Vergara para Argentino de Bell Ville-Adriel Turletti para Huracán de Morrison.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: CENTRO DEPORTIVO ROCA 12 Puntos, LEONES 9, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 9, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 8, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 7, y PROGRESO DE NOETINGER 7.

Zona Dos: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 13, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 11, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 10, MATIENZO DE MONTE BUEY 9, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 6, y FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0.

Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 18 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 13, ARGENTINO DE BELL VILLE 10, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 8, UNIÓN DE MORRISON 5, TALLERES DE BELL VILLE 3 y HURACÁN DE MORRISON 0.