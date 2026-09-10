Se jugaron partidos de la Liga Bellvillense por el Torneo Adriàn Pucheta de Fùtbol Seniors.

Por la 3 Fecha de la Zona Dos en la Cancha de Leones.

VILLA ARGENTINA 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

Juan Pablo Tantucci y Gustavo Peralta para Matienzo-Roberto Montero para la Villa Argentina.

Arbitro: Nicolàs Quevedo.

SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 1

Gol de Franco Bonetto para Argentino de Marcos Juàrez.

Expulsado: Franco Duarte de Argentino de Marcos Juàrez.

Arbitro: Nicolàs Quevedo.

LEONES 4 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 1

Goles de Emiliano Nitardi, Pablo Pellegrino(2) y Alexis Pellegrino para Leones-Federico Kaiser para San Martìn de Marcos Juàrez.

Arbitro: Daniel Rojas.

La tabla de posiciones es la siguiente: LEONES 6 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 6, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 6, SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 3, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 3, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 3, PROGRESO DE NOETINGER 0 Punto.

Por la Zona Uno 4 Fecha en la Cancha de Talleres de Ballesteros.

SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 1 TALLERES DE BALLESTEROS 1

Arbitro: Diego Molina.

Goles de Franco Compagnucci para Sportivo Uniòn de Ordoñez-Damiàn Bello para Talleres de Ballesteros.

Expulsado: Esteban Gonzàlez de Talleres de Ballesteros.

HURACÀN DE MORRISON 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 5

Goles de Diego Sebastiàn Menghi(4) y Luciano Andrès Pairetti para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Arbitro: Marcelo Araya.

TALLERES DE BELL VILLE 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Goles de Sergio Fernàndez para Talleres de Bell Ville-Patricio Daniel Bomone para River Plate de Bell Ville.

La tabla de posiciones es la siguiente: TALLERES DE BELL VILLE 7 Puntos, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3, ARGENTINO DE BELL VILLE 3, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3, HURACÀN DE MORRISON 3, RÌVER PLATE DE BELL VILLE 2, SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 2.