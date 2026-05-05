Sèptima Fecha de la Liga Bellvillense de Fùtbol Seniors en la Zona Tres.

En la Cancha de Progreso de Noetinger:

LEONES 4 PROGRESO DE NOETINGER 4

Arbitro: Nicolàs Quevedo.

Goles de Alexis Pellegrino(3) y Adriel Bracamonte para Leones-Arnaldo Becerra(2), Juan Marcelo Quinteros y Mauricio Cavagliatto para Progreso..

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 2

Arbitro: Mauro Mansilla.

Goles de Hernàn Fink(2) para la Villa Argentina.

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 2

Goles de Carlos Farìas y Luciano Poloni para Argentino-Marcelo Daniele(2) para Roca.

Arbitro: Omar Arrieta.

Tabla: Leones 14 Puntos, Villa Argentina 12, Progreso de Noetinger 8, San Martìn de Marcos Juàrez 8, Argentino de Marcos Juàrez 6, Centro Deportivo Roca 5.

En la Zona Dos en la Cancha de Defensores de San Antonio de Litìn por la 5 Fecha.

TALLERES DE BALLESTEROS 2 HURACÀN DE MORRISON 0

Arbitro: Carlos Maidana.

Goles de Hèctor Tavella y Franco Gadara para Talleres de Ballesteros.

ARGENTINO DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 2

Arbitro: Horacio Salgado.

Goles de Esteban Ojeda y Gustavo Martìnez para Defensores de San Antonio de Litìn-Matìas Grossi para Argentino de Bell Ville.

Expulsado: Alejandro Gabioud de Defensores de San Antonio de Litìn.

TALLERES DE BELL VILLE 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2

Arbitro: Diego Molina.

Goles de Juan Cruz Muñoz y Juan Alejandro Peralta para River Plate de Bell Ville.

En la Zona Dos en la Cancha de Talleres de Ballesteros.

Por la 6 Fecha:

ARGENTINO DE BELL VILLE 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2

Goles de Andrès Oviedo y Leonardo Dìaz para River Plate de Bell Ville.

HURACÀN DE MORRISON 0 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 0

Arbitro: Darìo Torres.

TALLERES DE BELL VILLE 3 TALLERES DE BALLESTEROS 1

Arbitro: Marcelo Traverza.

Goles de Cèsar Basualdo(2) y Carlos Laffatigue para Talleres de Bell Ville-Hèctor Tavella para Talleres de Ballesteros.

Expulsado: Patricio Pezzana de Talleres de Ballesteros.

Tabla: River Plate de Bell Ville 13 Puntos, Argentino de Bell Ville 12, Talleres de Bell Ville 10, Defensores de San Antonio de Litìn 8, Talleres de Ballesteros 5, Huracàn de Morrison 2.

Por la 6 Fecha de la Zona Uno: en la cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

MATIENZO DE MONTE BUEY 0 SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 2

Arbitro: Diego Molina.

Goles de Vìctor Hugo Valdez y Marcos Tabasso para San Martìn de Monte Buey.

Expulsados: Gonzalo Lasagna de Matienzo-Sergio Guevara de San Martìn de Monte Buey.

SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 3 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3

Goles de Rodrigo Bernasconi, Wàlter Herrera y Claudio Astudillo para S. Uniòn de Ordoñez-Gonzalo Lezcano, Juan E. Caballero y Claudio Gauna para Def. de Juventud de Justiniano Posse.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

Arbitro: Nolberto Peralta.

Goles de Juan M. Mansilla y Franco Calderòn para Firpo de San Marcos Sud-Martìn Rodrìguez para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Tabla: Sportivo Uniòn de Ordoñez 15 Puntos, San Martìn de Monte Buey 11, Def. de Juventud de Justiniano Posse 10, Complejo Deportivo de Justiniano Posse 8, Firpo de San Marcos Sud 6, Matienzo de Monte Buey 5.