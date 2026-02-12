Por la 6 Fecha del Torneo Provincial de Clubes en la Zona Tres Argentino de Marcos Juárez venció 2 a 0 a Juventud Unida de Camilo Aldao con doblete de Javier Toledo a los 31 y 47 minutos del Primer Tiempo.
Por el mismo grupo: Lambert de Monte Maíz 4 Independiente de Pascanas 1 Parcial
Clasificados Lambert de Monte Maíz y Argentino de Marcos Juárez.
En la Zona Uno:
PROGRESO DE NOETINGER 0 ALMAFUERTE DE LAS VARILLAS 0
Interzonal A y B de la Zona Uno:
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VILLA MARÍA 2 ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 1
Clasificados: Asociación Española de Villa María y Almafuerte de Las Varillas.
Eliminado Progreso de Noetinger.
En la Zona Cuatro:
MATIENZO DE MONTE BUEY 4 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1
Goles de Renzo Albornoz, Lucio Compagnucci, Lucas Bujedo y Tiago López para Matienzo.
Clasificados Matienzo de Monte Buey y Complejo Deportivo de Justiniano Posse.