Fútbol: Segunda Final del Torneo Provincial de Clubes.
ARGENTINO PEÑAROL DE CÓRDOBA 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
Segundo Tiempo: Expulsados Matías Di Maio de Argentino Peñarol a los 16 minutos del Segundo Tiempo y Ezequiel López de Argentino de Marcos Juárez y a los 25 minutos Tiago Figueroa de Argentino de Marcos Juárez.
Penales: Argentino de Marcos Juárez 5 a 4. Convirtieron para Argentino de Marcos Juárez: Javier Toledo, Matías Juárez, Agustín Tinari, Ayrton Ponce y Tomás Maggi. Julián Massimino al Travesaño. Para Argentino Peñarol convirtieron: Manuel Franco, Mauro Pardo, Gastón Ortiz, y Matías Astrada- Julián Massimino le atajó el penal a Agustín Fazio. Claudio Martínez arriba.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ CAMPEÓN Por Primera en su historia en el Provincial de Clubes.
Estadio: El Trampero de Córdoba.
Ida: 2 a 2.
Arbitro: Agustín López Liga de San Francisco.
Líneas: Richard Moyano Liga Villamariense y Leonardo Reguero Liga de Canals. Cuarto Arbitro: Javier Segura Liga de San Francisco.