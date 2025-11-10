Fútbol: Torneo Regional Federal Amateur:

4 Fecha del Torneo.

Zona Ocho:

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1 HURACÁN DE LABOULAYE 2

Gol de Agustín Muñoz a los 3 minutos del Primer Tiempo para Argentino y a los 12 minutos del Segundo Tiempo Pedro Brunetta para Huracán de Laboulaye y Tomás Prieto a los 22 minutos del segundo tiempo.

José Gobbi de Argentino le atajó un penal a Alejo Mainero.

SARMIENTO DE ETRURIA 0 SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO 0

Posiciones: Huracán de Laboulaye 6 Argentino de Marcos Juárez 5 Sarmiento de Pueblo Italiano 5 Sarmiento de Etruría 5.

Zona Nueve:

ARGENTINO DE BELL VILLE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 0

Tomás Dopazzo para Argentino de Bell Ville.

RECREATIVO DE LABORDE 0 NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 2

Posiciones: Nueve de Julio de Morteros 10, Argentino de Bell Ville 7, Recreativo de Laborde 6, Matienzo de Monte Buey 0.