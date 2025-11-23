Fútbol: Torneo Regional Federal Amateur 6 Fecha del Torneo.

Zona Ocho:

SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO 1 HURACÁN DE LABOULAYE 1

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SARMIENTO DE ETRURIA 0

Zona Nueve:

NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 2 MATIENZO DE MONTE BUEY 1

ARGENTINO DE BELL VILLE 0 RECREATIVO DE LABORDE 1 Parcial

Posiciones:

Zona Ocho:

HURACÁN DE LABOULAYE 10 Puntos, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9, SARMIENTO DE ETRURIA 6, SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO 6.

Zona Nueve:

NUEVE DE JULIO DE MORTEROS 16 Puntos, RECREATIVO DE LABORDE 9, ARGENTINO DE BELL VILLE 7, MATIENZO DE MONTE BUEY 3.

Clasificados en la Zona Ocho: HURACÁN DE LABOULAYE y ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ.

Clasificado en la Zona Nueve: NUEVE DE JULIO DE MORTEROS.