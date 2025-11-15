Fútbol: Torneo Regional Federal Amateur:
5 Fecha.
SARMIENTO DE PUEBLO ITALIANO vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 17:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón Operador Diego Gilli Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
HURACÁN DE LABOULAYE vs. SARMIENTO DE ETRURIA
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. RECREATIVO DE LABORDE
NUEVE DE JULIO DE MORTEROS vs. ARGENTINO DE BELL VILLE