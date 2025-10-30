10 Fecha del Torneo Senior de la Liga Bellvillense de Fútbol por la zona Uno en la Cancha de Progreso de Noetinger.

VILLA ARGENTINA 0 LEONES 2

Arbitro: Lucas Quiroga.

Goles de Mariano Toia y Horacio David Torres para Leones.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 PROGRESO DE NOETINGER 4

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de José María Gulino, Arnaldo Becerra, Maximiliano Quintero y Román Depetris para Progreso-Leonardo Ceballos y Mariano Quinteros para San Martín.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 CENTRO DEPORTIVO ROCA 3

Arbitro: Omar Arrieta.

Goles de Ricardo Peralta, Claudio Ceballos y Miguel A. Daniele para Roca.

La tabla de posiciones: LEONES 21 Puntos, CENTRO DEPORTIVO ROCA 21, PROGRESO DE NOETINGER 13, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 11, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 10, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 10.