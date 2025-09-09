El sábado jugaron la 3 Fecha del Fútbol Senior del Torneo Clausura de la Liga Bellvillense Torneo Juan Carlos Remondino.

En la cancha de VIlla Argentina:

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1

Gol de Matías Seimandi para el Centro Deportivo Roca.

Arbitro: Horacio Salgado.

LEONES 3 PROGRESO DE NOETINGER 2

Goles de Pablo Pellegrino, Martín Luque y Diego Lardone para Leones-José María Gulino y Maximiliano Quintero para Progreso.

Expulsado: Maximiliano Quintero de Progreso-Diego Lardone de Leones.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 5 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1

Goles de Darío Paoloni(3), Franco Duarte y Leandro Carceo para Argentino-David Finelli para San Martín.

Expulsados: Damián Teve y Agustín Gareggio de San Martín de Marcos Juárez.

Arbitro: Guillermo Bolati.

En la Zona Dos: 3 Fecha del Clausura en la cancha de Matienzo de Monte Buey.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4

Goles de Miguel Preghenella, Luis E. Domínguez(2) y Claudio Sosa para Complejo-Claudio Gauna para Def. de Juventud.

Arbitro: Claudio Quiroga.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

Goles de Javier Domizi y Emanuel Vázquez para Matienzo.

Arbitro: Omar Arrieta.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2

Goles de Ezequiel Belluschi(2) para San Martín de Monte Buey-Lucas Martini para Sportivo Unión de Ordoñez.

Expulsados: Joaquín Rimoldi de San Martín de Monte Buey-Ariel Barrera Calderón de Sportivo Unión de Ordoñez.

Arbitro: Nicolás Quevedo.

En la Zona Tres: 3 Fecha en Morrisón.

HURACÁN DE MORRISON 1 UNIÓN DE MORRISON 2

Goles de Marcelo González y Claudio Casabona para Unión de Morrison-Mauricio Salis Pestaña para Huracán de Morrison.

Expulsado: Sebasdtián Quaglia de Unión de Morrison.

Arbitro: Diego Gastaldi.

ARGENTINO DE BELL VILLE 4 TALLERES DE BELL VILLE 0

Goles Maximiliano Quiroga(2), Luciano Muñoz y Cristián Gimenez Díaz para Argentino de Bell Ville.

Arbitro: Elias Fornero.

TALLERES DE BALLESTEROS 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 2

Goles de Lucas Zurita(2) para Talleres de Ballesteros-Luis Martínez y José Varela para Defensores de San Antonio de Litín.

Arbitro: Jorge Verón.

En la Fecha 4 del Clausura de la Zona 3 en la cancha de Defensores de San Antonio de Litín.

TALLERES DE BELL VILLE 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2

Goles de Franco Caro y José Luis Godoy para River Plate de Bell Ville.

Arbitro: Marcelo Traverza.

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 4 HURACÁN DE MORRISON 0

Goles Néstor Bertello, Esteban Ojeda(2) y Carlos Azim para Defensores de San Antonio de Litín.

Arbitro: Darío Torres.

UNIÓN DE MORRISON 1 ARGENTINO DE BELL VILLE 1

Goles de Marcelo González para Unión de Morrison-Matías Rodríguez para Argentino de Bell Ville.

Arbitro: Adres Ríos.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: PROGRESO DE NOETINGER 6 Puntos, LEONES 6 Puntos, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 6, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 3, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1.

Zona Dos: MATIENZO DE MONTE BUEY 7 Puntos, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 7, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 6, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 3, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0.

Zona Tres: RIVER PLATE DE BELL VILLE 9 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 5, UNIÓN DE MORRISON 5, ARGENTINO DE BELL VILLE 4, TALLERES DE BELL VILLE 3, y HURACÁN DE MORRISON 0.