Se jugaron los Partidos del Fútbol Senior de la Liga Bellvillense Torneo Adrián Pucheta por la 2 Fecha Torneo Clausura.

En la Cancha de Matienzo de Monte Buey.

Por la Zona Dos:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0

Goles de Julio Sosa, Claudio Bracamonte y Matías Seimandi para San Martín.

Expulsado: Emanuel Cuello de la Villa Argentina.

Arbitro: Elías Fornero.

PROGRESO DE NOETINGER 0 LEONES 1

Gol de Pablo Pellegrino para el triguero.

Arbitro: Elías Fornero.

MATIENZO DE MONTE BUEY 4 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1

Goles de Patricio Amigone(3) y Gustavo Peralta para Matienzo-Claudio Sosa para San Martín de Monte Buey.

Arbitro: Diego Gastaldi.

En la Cancha de Talleres de Bell Ville.

Por la Zona Uno:

TALLERES DE BALLESTEROS 0 HURACÁN DE MORRISON 1

Arbitro: Mauro Mansilla.

Gol de Andrés E. Cabrera para Huracán de Morrison.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 0 TALLERES DE BELL VILLE 1

Gol de Carlos Valentín Centurión para Talleres de Bell Ville.

Arbitro: Horacio Fernández.

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0

Arbitro: Emiliano Peralta.

Goles de Luis A. Marroncle y César Basualdo para Argentino de Bell Ville.