6 Fecha del Torneo de Fùtbol Senior de la Liga Bellvillense en la Zona Tres Torneo Ricardo Chueca Aragòn.

En la Cancha de San Martìn de Marcos Juàrez en el Complejo Rodolfo Depetris.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 4 PROGRESO DE NOETINGER 2

Goles de Julio Sosa(2), David Finelli y Martìn Donatti para San Martìn-Arnaldo Becerra(2) para Progreso de Noetinger.

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 1 LEONES 1

Arbitro: Matìas Nioti.

Goles de Franco Duarte para Argentino y Delgado Zacarìas para Leones.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 VILLA ARGENTINA 1

Arbitro: Carlos Maidana.

Goles de Miguel Angel Daniele para Roca-Sergio Ismael Cabral para la Villa.

Expulsado: Pablo Martìn Loza del Centro Deportivo Roca.

La tabla de posiciones es la siguiente: LEONES 13 Puntos, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 9, SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 8, PROGRESO DE NOETINGER 7, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 5, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4.