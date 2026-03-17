Primera Fecha del Torneo de Fútbol Senior de la Liga Bellvillense denominado Ricardo Chueca Aragón,
En la Zona Tres: En la cancha de Villa Argentina.
LEONES 1
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0
Arbitro: Omar Arrieta.
Gol de Alexis Pellegrino para Leones.
Expulsado: Sebastián Fernández de Argentino.
VILLA ARGENTINA 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1
Arbitro: Claudio Quiroga.
Goles de Jonathan Restaino de la Villa Argentina-Ricardo Peralta para Centro Deportivo Roca.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 0
Gol de David Finelli para San Martín.
Arbitro. Emiliano Peralta.
En la Zona 2 en la cancha de Argentino de Bell Ville.
ARGENTINO DE BELL VILLE 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
Arbitro: Carlos Tello.
Gabriel Griffone y Marcelo Giordano para Argentino de Bell Ville-Cristián Ullua para River Plate de Bell Ville.
Expulsado: Manuel Juárez de River Plate de Bell Ville.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3 HURACÁN DE MORRISON 1
Arbitro: Diego Molina.
Goles de Esteban Ambrogio, Carlos Azim y Rubén Darío Vergara para Defensores de San Antonio de Litín-Cristán Ferrari para Huracán,
TALLERES DE BALLESTEROS 1 TALLERES DE BELL VILLE 1
Arbitro: Miguel Oviedo.
Goles de Nicolás Jara para Talleres de Ballesteros-Mario Barrionuevo para Talleres de Bell Ville.
En la Zona Uno:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0
Arbitro: Fabián Dip.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 MATIENZO DE MONTE BUEY 3
Arbitro: Guillermo Bolati.
Goles de Juan P. Tantucci(2) y Gustavo Peralta para Matienzo-Joaquín Sola para Complejo de Justiniano Posse.
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. UNIÓN DE MORRISON