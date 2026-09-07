Las elecciones en la ciudad, las cuales se realizaron ayer 6 de septiembre, dejaron un resultado particular en la ciudad, ya que se conoció que el ganador fue Germán Font, del partido Generación MJ.

Aunque los 7 candidatos decidieron ir con sellos propios y puramente locales, cada uno tenía un apoyo secundario que venía de un escalón más arriba. En el caso de Font, por sus trabajo dentro del ministerio provincial, representaría las ideas del actual gobernador Martín Llaryora en las urnas locales.

La atomización derechista perdió muy lejos ante un cordobesismo organizado, junto a un candidato joven y moderado. Y es que, cerca de las 21 horas, el dato oficial que dio a conocer la Junta Electoral mostraba que Generación MJ habría ganado con más del 40% de los votos, siendo el segundo Pedro Dellarossa –con apoyo de antiguas figuras del PRO nacional- en 20 puntos de diferencia.

Pero lo interesante es que las fuerzas menores, que algunas comparten ideología y/o formas de gobernar similares al cordobesismo, al unificar sus porcentajes dan una tercera fuerza con un voto incluso mayor a lo que logró la derecha marcosjuarense.

Estos resultados seguramente han traído un aire de optimismo y esperanza a los partidos provinciales ligados a este pensamiento político, de cara a las elecciones de 2027 donde Llaryora y/o el cordobesismo se podría jugar su reelección.