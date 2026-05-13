En diálogo con el equipo de Red Panorama, el colega Pablo Amadei, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del martes, un hecho delictivo sacudió a los vecinos santafesinos de Villa Eloisa y Cañada de Gómez, ya que se dio, entre ambas localidades, el secuestro de una avioneta cargada de estupefacientes.

El operativo se realizó en cercanías del balneario La Florida del Río Carcarañá, donde el avión habría aterrizado en un campo de la región. Según lo comentado por Amadei, se desconoce si el avión sufrió un desperfecto y se estrelló, o si estaba planeado que descienda allí.

Tras las investigaciones por estos movimientos peligrosos, Gendarmería llego al lugar, donde había varios vehículos para cargar la droga. Al notar la presencia policial, los malhechores emprendieron la huida, atropellando a uno de los uniformados en inmediaciones de la Ruta 178.

Fue trasladado al Hospital San José de Cañada de Gómez.

Por otro lado, también se dio un enfrentamiento de tiros entre los policías y los sospechosos, quedando los vehículos marcados con balas.

Como resultado, los dos pilotos de la aeronave, ambos de nacionalidad boliviana, fueron detenidos. Según las pericias que se hizo, habrían transportado entre 300 y 400 kilos de cocaína.

Momentos más tarde, según el parte oficial, se encontraron dos camionetas Fiat Strada prendidas fuego sobre la Ruta Provincial 15, en cercanías de Armstrong. Además, el Volkswagen Gol que tenía marcas de bala no fue hallado aún.

El colega comentó, sobre este procedimiento, que en un primer momento se había dado a conocer que la aparición de los vehículos habían sido encontrados cerca de Bustinza, aunque luego se dio la ubicación más exacta, hacia el otro lado del departamento santafesino.

Actualmente se desplegaron controles en la región, y en las localidades de Armstrong, Tortugas, Cruz Alta y Bustinza. Además piden a los centros de salud que den aviso a la policía si llegasen a aparecer pacientes con heridas, ya que podrían ser los ocupantes de los automóviles.