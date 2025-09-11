Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 17:55 horas, el cuerpo bomberil de General Baldissera fue convocado por un siniestro vial ocurrido en un camino de la localidad.

Momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, conducida por una mujer mayor de edad, chocó con un tractor, lo que generó que este último termine contra un alambrado y un poste, que se encontraba a un lado del camino.

Como resultado, al llegar los bomberos trasladaron a ambos damnificados al hospital local, donde la femenina ingresó con traumatismos varios. Por otro lado, el conductor del rodado mayor no tuvo heridas, pero fue derivado para los controles necesarios.

Aún se intentan esclarecer los hechos.