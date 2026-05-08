En diálogo con el equipo de Red Panorama, Hernán Passerini, Director General de Desarrollo Regional y Local, visitó General Roca para participar de la entrega de aportes a 17 instituciones locales comprometidos previamente por el Gobierno provincial.

El funcionario destacó el acompañamiento a las comunidades del interior y aseguró que “la Provincia viene dando respuestas concretas a distintas necesidades”.

Durante la entrevista, Passerini también confirmó avances para el restablecimiento del servicio de transporte entre Saira y Villa María mediante un minibús regional. El proyecto fue trabajado junto a la Comunidad Regional Unión y contempla inicialmente un viaje de ida y otro de regreso, conectando varias localidades sobre Ruta 2.

“El servicio va a arrancar con una frecuencia mínima y después se verá si puede ampliarse”, explicó el funcionario. El recorrido incluirá a Saira, Noetinger, Cintra y Chilibroste hasta llegar a Villa María, con el objetivo de recuperar una conexión que había dejado de funcionar tras la caída de operadores privados.

Según detalló, la unidad será administrada a través de la Comunidad Regional Unión, mientras que los municipios realizarán aportes solidarios para cubrir combustible y chofer. “Los intendentes se comprometieron porque entienden que es una necesidad importante para la gente”, sostuvo Passerini al remarcar el esfuerzo económico que deberán afrontar las localidades.

El director también señaló que el esquema podría servir como experiencia piloto para otros corredores del departamento Marcos Juárez. En ese sentido, indicó que distintos intendentes analizan replicar el modelo, aunque admitió que todavía “hay que afinar bien los números” para garantizar la sustentabilidad del servicio en zonas con menos densidad poblacional.