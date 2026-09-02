El candidato de Marcos Juárez Despierta, Gerardo Pasquali, presentó sus principales propuestas durante una entrevista con Red Panorama en la que habló sobre su candidatura y el modelo de municipio que pretende implementar. Con una mirada crítica sobre los últimos años, sostuvo que la ciudad “está demandando un cambio” y propuso renovar el equipo de trabajo municipal.

Uno de los ejes de su propuesta es modificar la gestión de los servicios públicos. Pasquali planteó reorganizar de manera integral la recolección de residuos, mediante un estudio de recorridos que permita reducir los costos operativos antes de definir la maquinaria necesaria. “Primero se hace el estudio y después se le aplica toda la herramienta de modernización”, explicó.

En materia de obra pública, el candidato propone que el municipio recupere un rol central en la ejecución de trabajos. Su proyecto contempla utilizar personal municipal para tareas como veredas, cordón cuneta y obras de gas, con controles directos sobre materiales, costos y calidad. “Tenemos que volver a las bases, somos prestadores de servicio y tenemos que hacerlo nosotros”, afirmó.

La problemática habitacional también ocupa un lugar destacado en su plataforma. Pasquali sostuvo que el PROMUVI debe mantenerse como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, aunque consideró necesario modificar el sistema de adjudicación y avanzar hacia la entrega de lotes acompañados por la construcción. Además, planteó crear un fondo inicial que permita sostener un esquema continuo de viviendas.

Respecto del crecimiento urbano, rechazó por el momento la construcción de edificios en altura y propuso aprovechar los cerca de 2.000 lotes municipales que, según indicó, están disponibles. Su idea es ocupar los espacios intermedios de la ciudad para reducir las distancias y, consecuentemente, los costos de prestación de servicios. “Lo primero que hay que hacer es optimizar el uso de esos dos mil lotes”, señaló.

Otro de los puntos abordados fue el transporte público, que Pasquali consideró “absolutamente indispensable” para Marcos Juárez. Argumentó que existen vecinos que viven a varios kilómetros del hospital y no cuentan con alternativas accesibles para trasladarse. Por eso, anticipó que, de llegar al gobierno municipal, buscará reinstalar el servicio aun cuando implique asumir un déficit.

El candidato también destacó la necesidad de fortalecer las relaciones institucionales con Provincia y Nación para obtener recursos, pero bajo mecanismos de control y rendición. En ese sentido, sostuvo que no debe importar el color político del gobierno de turno y remarcó: “No se trata de color político, no se trata de amiguismo, se trata de relaciones institucionales serias”.

Sobre el final, Pasquali se refirió a su propia incursión en la política y aseguró que su objetivo es administrar la ciudad en la que nació. “No me siento político, pero tengo que hacer el ejercicio de la política”, expresó, al tiempo que pidió a los vecinos participar de las elecciones: “Mi recomendación final: vaya a votar”.

La candidatura de Pasquali busca instalar una alternativa de cambio basada en la planificación y la gestión directa. Su mensaje final fue convocar a los vecinos a participar y ejercer el voto.