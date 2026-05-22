En diálogo con el equipo de Red Panorama, Germán Font respondió a las declaraciones del intendente de Leones, Fabián Francioni, quien había planteado la posibilidad de una construcción política entre Font y Diego “Caco” Heredia de cara a las próximas elecciones en Marcos Juárez.

El dirigente local aclaró que actualmente trabaja en «otro esquema político» y descartó que exista una definición en ese sentido.

Las declaraciones de Francioni habían sido realizadas durante una entrevista brindada esta semana a Panorama, donde aseguró que tanto el espacio de Font como el de Heredia “tienen muchas posibilidades de hacer una gran elección” en la ciudad. Además, destacó que ambos dirigentes “quieren a su ciudad” y consideró que podrían tener un rol importante en el futuro político local.

En respuesta, Font sostuvo que viene trabajando junto a su equipo en la construcción de “una alternativa en Marcos Juárez”, vinculada al proyecto provincial y al trabajo territorial que desarrollan junto al gobernador. También remarcó que el objetivo es conformar un espacio amplio, abierto a vecinos y dirigentes que quieran impulsar cambios en la ciudad.

“Queremos un Marcos Juárez más pujante, distinto”, expresó Font, quien además señaló que los reclamos de los vecinos están relacionados con obras, infraestructura y mejoras urbanas. En ese marco, mencionó también el entusiasmo que genera el proyecto universitario para la ciudad y el impacto que podría tener a futuro.

Finalmente, el dirigente insistió en que el espacio continúa en etapa de construcción política y abierto a sumar distintos sectores con una mirada común sobre el desarrollo de Marcos Juárez.