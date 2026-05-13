Gimnasia Artìstica de Argentino:
1 Primer Torneo Zonal de Gimnasia Artìstica:
Resultados destacados:
Mini Nivel 1 EMILIA OLIVA(4 Puesto), ISABELLA SGRAZZUTTI(7 Puesto).
Premio Por Participaciòn: PAULINA VILLARRUEL, HELENA TRON, JAZMÌN CONTIGIANI, REGINA RODRÌGUEZ HEREDIA, CATALINA FALCO, AGUSTINA GARCÌA, LUBA GAUNA, ISABELLA DIABIGI.
Pre Mini Nivel 1:
Premio por participaciòn: REGINA RAMELLA, MARTINA LAMBERTUCCI, ILARIA FALCONE, VICKY KRAUSE, DELFINA DELLAROSSA, ANGELA FRANCIONI, ROMINA NOE, JOSEFINA ROLÒN, DELFINA VILLARRUEL.
Mini Nivel 2 Federadas: ANA VÀZQUEZ(1 puesto), MALENA BUSSANO(1 Puesto Empate), FIORELLA CAPUCCIO(2 Puesto).
Pre Infantil Nivel 1: PILAR TRUSENDI(1 Puesto), DIANA DEL BOSCO(2 Puesto), JUANA FOURNIER(3 Puesto).
Premio por Participaciòn: CAROLINA COVI, ABRIL MUGLAVAC, SOFÌA STANGONI.
Pre Infantil Nivel 2: CATALINA PENNINGER(1 Puesto), JAZMÌN GAMBALDO(2 Puesto).
Pre Infantil Nivel 2 Federados: RUFINA FONTANA 1 Puesto LISA BARAVALLE 1 Puesto, CATALINA LAMBERTUCCI(2 Puesto), MALENA LORENZO 3 Puesto.
Infantil Nivel 2 Federadas: LOLA GASMANN(1 Puesto).
Infantil Nivel 1: AMPARO BORDA(5 Puesto).
Bebotas Participantes.
ANTONIA DELLAROSSA, CLARA PAYERO DONATELLA PAGANI, PÌA DANIELE, ANGELA MARCONI, AMPARO OTERO, GUILLERMINA FRAIZ, EMILIA LAMBERTUCCI, MAGDALENA SOLER, RENATA VIGNA, ISABELLA RODRÌGUEZ HEREDIA, RUFINA FRANCHISQUINI, LOLA FRANCHISQUINI, CATALINA MEINERI, ELENA RAVA, JUANA AMIGÒ, INDIANA MUSSO ROSSINI, GUILLERMINA HERRERA, AMELIA STELLA PRATS, ELUNEI MEINERO, EVA FERREYRA, ANGELA CAVAGLIA, BRUNA DI BENEDETTO y ANTONELLA LÒPEZ.