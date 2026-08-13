Gimnasia Artìstica de Argentino:

El dìa sàbado 08 de Agosto estuvimos presentes en el Club Almafuerte de Inriville, donde se llevò a cabo el 3 Torneo de la Liga Asucega.

Nuestras gimnastas disfrutaron de una hermosa jornada llena de aprendizajes, desafìos y momentos compartidos, representando a nuestro club con muchìsimo entusiasmo y dedicaciòn.

Acompañaron a las niñas las Profes Julieta Aliscioni y Mònica Romero, quienes estuvieron presentes en cada momento, alentàndolas y acompañandolas en esta experiencia.

Pre Infantil:

Nivel 1:

SOL SOSA STANGONI por participaciòn.

Nivel 2:

CATALINA PENINGER 2 Puesto.

VALENTINA ALISCIONI 5 Puesto.

JUANA FOURNIER 8 Puesto.

PILAR TRUSENDI por participaciòn.

Nivel 3:

LISA BARAVALLE 4 Puesto.

RUFINA FONTANA 5 Puesto.

CATALINA LAMBERTUCCI 8 Puesto.

Federadas N 2:

MALENA LORENZO 1 Puesto general y 1 puesto en los cuatro aparatos.

Mini:

Nivel 1:

ISABELLA SGRAZZUTTI 1 puesto general y 1 puesto en viga.

Por Participaciòn:

AGUSTINA GARCÌA MIR.

PAULINA VILLARRUEL.

REGINA RODRÌGUEZ.

EMILIA OLIVA.

ISABELLA DI BIAGGI.

MILAGROS DE CONICK.

JOSEFINA ROLON.

Nivel 3:

MALENA BUSSANO 2 Puesto general y 1 Puesto en paralelas.

ANA VÀZQUEZ 3 Puesto.

Federadas N 2:

FIORELLA CAPUCCIO 1 puesto general y 1 puesto en los cuatro aparatos.

Pre Mini:

REGINA RAMELLA 9 Puesto.

PILAR BUSANO 10 Puesto.

Por Participaciòn:

MARTINA LAMBERTUCCI, ISABELLA RODRÌGUEZ, ANA BARAVALLE, ANGELA FRANCIONI, MATILDA BESSONE, LUCÌA KRAUSEN, ELENA RAVA.

Infantil:

Nivel 1:

AMPARO BORDA 5 Puesto general y 1 Puesto en suelo.

Federados N 2:

LOLA GASSMAN 1 Puesto general y 1 Puesto en los cuatro aparatos.

¡ Felicitaciones a todas nuestras gimnastas por su compromiso y por seguir creciendo en este hermoso deporte.

¡ Vamos siempre por màs !.