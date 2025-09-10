Gimnasia Artística de Argentino:
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Torneo Provincial de Gimnasia Artística Femenina, correspondiente a los niveles 1 al 5, organizado en las instalaciones del club Sporting de Corral de Bustos.
En esta importante cita deportiva, nuestras gimnastas Malena Bussano y Lisa Baravalle, representaron con orgullo a nuestro querido club Argentino, compitiendo en la categoría Mini-Nivel 2.
Los deportistas estuvieron acompañadas por las Profes Mónica Romero y Julieta Aliscioni, además de contar con la presencia de Santiago Méndez, psicólogo deportivo que desde mayo trabaja junto al grupo avanzado y Federados, brindando herramientas para acompañarlas en su proceso de desarrollo y aprendizaje.
Felicitaciones a Lisa, Malena y Pía, quienes a lo largo del año participaron con compromiso y dedicación en cada torneo. ¡ A seguir entrenando y preparándose para un 2026 con todo !.
Un agradecimiento especial a todas las Familias que acompañan y apoyan este camino.