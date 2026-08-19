Gimnasia Artística de San Martín:
4 Torneo Zonal de Gimnasia Artística:
Nuestras gimnastas participaron de una nueva jornada en Newbery- Everton de Cruz Alta, acompañadas por la Seño Sofi Belluschi disfrutando de cada presentación y sumando nuevas experiencias.
¡ Seguimos creciendo, aprendiendo y disfrutando juntos de esta hermosa disciplina !.
Curso Nacional de Jueces:
Del 14 al 16 de Agosto, se llevó a cabo el Curso Nacional de Jueces de Gimnasia Artística en el Club Barrio Parque de Córdoba.
La capacitación estuvo a cargo de Gisel Ruiz, en una nueva instancia de formación y actualización para nuestros jueces.
Seguimos creciendo y apostando a la capacitación dentro de la gimnasia artística.
Clínica de Gimnasia Artística:
El sábado 12 de Septiembre los esperamos en nuestro club para compartir una nueva jornada de aprendizaje, movimiento y formación junto al Prof. Ricardo Schuager.
La clínica contará con propuestas diferenciadas según niveles y está destinada a gimnastas, entrenadores, estudiantes y público general.
Una gran oportunidad para seguir incorporando herramientas, aprender nuevas técnicas y compartir experiencias dentro de la gimnasia artística.
Consultas e inscripciones.
Pauli 3472 508076
Yami 3472 546975
¡ Los esperamos para disfrutar juntos de esta gran jornada !.