Gimnasia Artística de San Martín:

Nos formamos y aprendemos.

Participamos de una Clínica de Gimnasia Artística organizada por la A. C. Tempo en la ciudad de Alta Gracia, dictada por la Lic. Silvia Rodríguez.

Formaron parte de esta jornada de capacitación las Profesoras Paula Ribatto, Elena Dibiaggi, Florencia Brandl y Yamila Gaño, junto a las gimnastas Delfina Pérez, Sofía Belluschi, Julieta Valdez, Pía Cisneros y Francina Lanfranco.

Seguimos apostando a la formación continua y al crecimiento de nuestras deportistas.