Gimnasia Artìstica de San Martìn:
Federaciòn Cordobesa.
Nuestras gimnastas participaron del 2 Promocional Federativo Cordobès, representando con orgullo a Club San Martìn.
Pre Infantil Nivel 2:
AGOSTINA DRUETTA
FRANCINA LANFRANCO
ANTONIA GARELLI
Mini Nivel 2:
DELFINA PÈREZ
PAZ CISNEROS
Pre Mini Nivel 2:
GUILLERMINA LINGUA
Felicitamos a todas por su compromiso, dedicaciòn y el esfuerzo demostrado en cada presentaciòn.
¡ Felices de acompañarlas en su crecimiento deportivo !.
Gimnasia Artìstica de San Martìn:
Federaciòn Santafesina.
Nuestra gimnasta Pìa Cisneros representò a Club San Martìn en el 2 Promocional Federativo Santafesino, compitiendo en la Categorìa Pre Infantil Nivel 3.
Felicitamos a Pìa por su dedicaciòn, esfuerzo y compromiso, representando con orgullo los colores de nuestro club.
¡ A seguir creciendo !.