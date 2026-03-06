Golf Club Argentino:
Gran Final del Torneo de Verano.
Con una gran convocatoria de socios y jugadores de distintas ciudades, vivimos el gran cierre del Torneo de Verano disputado durante Diciembre, Enero y Febrero. ¡ Tres meses a puro golf, competencia y camaradería !.
Ganadores:
Categoría 1:
1 ADOLFO LAVISSE
2 DINO BELLUCCINI
3 PABLO LAVISSE
4 DIEGO LEU
5 FERNANDO EPELDE
Categoría 2:
1 PABLO CREMA
2 MARIANA BENGOECHEA
3 JAVIER ALGAÑARAS
4 MARTÍN CAMPANA
5 JUAN HEGUI
Copa de Plata:
1 SANTIAGO GÓMEZ.
2 DANILO CANTONE.
3 MARIANO DI MAURO.
Premios Especiales:
Approach Hoyo 2/11 Miguel Miniotti.
Approach Hoyo 9/18 Daniel Ostorero.
Long Drive Danilo Cantone.
Felicitaciones a todos los participantes y gracias por ser parte de este gran torno !.