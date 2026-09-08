Golf de Argentino:
Gran Torneo de Golf Mv Hogar y Deco.
Más de 35 jugadores participaron de una gran jornada de golf en el country del Club Argentino de Marcos Juárez.
Categoría 1:
DANIEL OSTORERO.
CARLOS LINGUA.
JUAN DANIEL LIOTTA.
Categoría 2:
JUAN PABLO OGLIETTI.
RUBEN DANNA.
JUAN PABLO PEDRELLI.
Premios Especiales:
Approach 2/11 SANTIAGO GÓMEZ.
Approach 9/18 ELDER GIAMMALVA.
Long Drive: SANTIAGO GÓMEZ.
¡ Gracias a Mv Hogar & Deco por el acompañamiento y por ser parte de esta gran jornada !.
¡ Hasta la Próxima !.