Golf de Argentino:
Gran jornada de golf en el Torneo Cumpleaños de Julio.
Con una cancha impecable y la participación de 44 jugadores, el pasado vivimos una Jornada llena de deporte, camaradería y buena competencia en nuestro golf.
Ganadores:
Categoría 1:
DINO BELLUCCINI – 4.
DANILO CANTONE -3.
SANTIAGO GÓMEZ (E).
Categoría 2:
MARIANA BENGOECHEA -2.
JUAN PABLO MAGGI -1-
JUAN IGNACIO GADEA (E).
Premios Especiales:
Approach Hoyos 2/11 TOMÁS TASSISTO.
Approach Hoyos 9/18 DINO BELLUCCINI.
¡ Felicitaciones a todos los ganadores y gracias a cada uno de los jugadores por ser parte de una nueva edición del Torneo Cumpleañeros