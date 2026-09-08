Golf de San Martín: 1 Fecha Perro Tour.

El pasado 5 de Septiembre vivimos la Primera Fecha del Perro Tour en nuestra cancha, con una gran jornada de golf y la participación de jugadores de distintos clubes de la región.

Compartimos los resultados de la jornada:

Categoría 1 0 a 9,9:

ESTEBAN GORINI Neto 77 Gross 82

AGUSTÍN LÓPEZ Neto 80 Gross 81

Categoría 2 10 a 18,9:

GASTÓN MEDINA Neto 77 Gross 88

TOMÁS BAIGORRIA Neto 77 Gross 91

Categoría 3 19 A 27,9:

JULIO CÉSAR MAGOIA Neto 62 Gross 88

JOSÉ ROJAS Neto 69 Gross 94

Categoría 4 28 a Máximo:

EDUARDO PORTALUPI Neto 64 Gross 96

CARLOS RIMOLDI Neto 66 Gross 110

Categoría 5 Principiantes Escuela de Golf San Martín:

Modalidad 6 Hoyos.

IGNACIO LEU 31 Golpes

ANDRÉS BESSONE 32 Golpes

Ganador Scratch:

AGUSTÍN LÓPEZ Gross 81 Golpes

Felicitaciones a todos los participantes por ser parte de esta Primera Fecha y, especialmente a los jugadores de la Escuela de Golf San Martín que se sumaron al Perro Tour.

Agradecemos a todos los amigos golfistas locales y de los dos clubes, y a quienes llegaron desde Río Segundo, Villa María, Justiniano Posse, Bell Ville, Monte Buey, Corral de Bustos, Armstrong, Cañada de Gómez, El Trébol y Casilda.

Un reconocimiento especial también para todo el Personal de cancha por su trabajo y dedicación.

Perro Tour Golf Club San Martín.