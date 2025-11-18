Golf de San Martín:

¡ Torneo Social Bienvenidos !.

Este sábado vivimos una jornada muy especial se incorporaron oficialmente los primeros egresados de nuestra escuela de los sábados y que mejor manera de celebrarlo que compartiendo una salida entre todos, bajo la modalidad Four-Ball – Doble Canadian.

Resultados del día:

1 Puesto Luciano Balonchard-Eduardo Portaluppi 37 golpes

2 Puesto Sebastián Baudino-Rubén Valverde 43 golpes

3 Antonella Fernández-Ramiro Fernández 43 golpes

¡ Felicitaciones a todos los jugadores. Gracias como siempre, por el apoyo y la participación !.

Los esperamos en la próxima salida.