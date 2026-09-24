Golf del Club Argentino:
5 Torneo Ranking Junior:
Club Bartolomè Mitre de Pèrez.
Nuestros jòvenes representantes de la Escuelita de Golf del Club Argentino, a cargo del Profesor Ezequiel Fonseca participaron del 5 Torneo Ranking Junior, dejando una gran actuaciòn y disfrutando de una nueva jornada de competencia.
Resultados:
Categorìa Albatros:
AGUSTÌN VOTTERO 50 Golpes 3 Puesto.
VALENTINO MORENO 57 Golpes 6 Puesto.
Categorìa Birdies:
EMMA FONSECA 35 golpes 4 Puesto.
GUILLERMO AMIGO PIÑERO 37 golpes 7 Puesto.
Felicitaciones chicos, por el compromiso, el esfuerzo y por representar a nuestra Escuelita de Golf en cada torneo.
¡ A seguir aprendiendo, disfrutando y creciendo dentro y fuerza de la cancha !.