Golf del Club Argentino:

5 Torneo Ranking Junior:

Club Bartolomè Mitre de Pèrez.

Nuestros jòvenes representantes de la Escuelita de Golf del Club Argentino, a cargo del Profesor Ezequiel Fonseca participaron del 5 Torneo Ranking Junior, dejando una gran actuaciòn y disfrutando de una nueva jornada de competencia.

Resultados:

Categorìa Albatros:

AGUSTÌN VOTTERO 50 Golpes 3 Puesto.

VALENTINO MORENO 57 Golpes 6 Puesto.

Categorìa Birdies:

EMMA FONSECA 35 golpes 4 Puesto.

GUILLERMO AMIGO PIÑERO 37 golpes 7 Puesto.

Felicitaciones chicos, por el compromiso, el esfuerzo y por representar a nuestra Escuelita de Golf en cada torneo.

¡ A seguir aprendiendo, disfrutando y creciendo dentro y fuerza de la cancha !.