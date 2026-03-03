Golf del Club Argentino:

Desde Marzo, el golf también espera a los más chicos.

En el Club Argentino te invitamos a sumarte a nuestras clases de golf para menores, un espacio pensado para aprender, divertirse y crecer dentro de un entorno natural y albirrojo.

De la mano del Profe equifonseca, los chicos incorporan técnica, coordinación y concentración, mientras aprenden valores como el respecto, la paciencia y el compañerismo.

Inicio: Marzo.

Clases para menores Prof a cargo Ezequiel Fonseca.

Escuela de Golf para Menores:

Martes y Jueves: 15:30 a 16:45 horas 1 Turno.

Martes y Jueves: 16:45 a 18:00 horas 2 Turno.

Info: 3472 553771.