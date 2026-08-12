Golf del Club Argentino:
Torneo Bindu. Golf Club Argentino.
¡ Gran jornada de sábado disfrutamos en el golf de nuestro club !.
Más de 45 jugadores se hicieron presentes para compartir un excelente día de golf, competencia y camaradería.
Categoría 1:
LARRIBITE GASTÓN E..
VIJANDE JOSÉ más 3.
SANTIAGO SALVATIERRA más 3.
Categoría 2:
GUILLERMO CESANELLI menos 5.
CARLOS LINGUA menos 5.
AUGUSTO ADOLFO LORENO menos 3.
Premios Especiales:
Approach 2/11: ESTEBAN GORINI.
Approach 9/18: DIEGO HEREDIA.
Long Drive: SANTINO ARMANDO.
¡ Felicitaciones a todos los jugadores que participaron y gracias por ser parte de esta gran jornada !.
Gracias a Bindu(@BINDU,.AGRO) por el apoyo y por acompañarnos en este torneo.
¡ Nos vemos en el próximo !.