Golf del Club San Martín: Medal Play Social Plásticos Universal.

En la jornada del sábado 32 jugadores visitaron los links de nuestro Club. Cancha muy bien presentada, jornada ventosa que durante todo el día desafió a los presentes.

Resultados:

Categoría 0-16:

1 CAVAGLIA, J. PABLO 70 Golpes

2 BATISTA CARLOS 73

3 LÓPEZ AGUSTÍN 77

Categoría 17-24:

1 CARLOS FONSECA 71 Golpes

2 TOMÁS BAIGORRIA 72

3 JORGE CORNALE 76

Categoría 25 Máximo:

1 RUBÉN VALVERDE 76 Golpes

2 EDUARDO PORTALUPPI 76

3 OSCAR MANZONE 82

Especiales Approach:

Hoyo 4: VALVERDE RUBÉN

Hoy 17: LÓPEZ AGUSTÍN

Como siempre el agradecimiento a todos los Presentes y a la empresa Plásticos Universal.

Los esperamos la próxima semana !.