Gran Fiesta de las Colectividades en el Anfi Marcos Juárez.

La Fiesta de las Colectividades reunió a una multitud en el Anfiteatro Municipal para disfrutar de Sabores, música y tradiciones de distintos Países. Argentina, España, Francia, Italia, Líbano, Suiza, Colombia, México, Paraguay, Uruguay, y Brasil dijeron Presente con sus platos típicos y toda su cultura.

La agrupación El Resero puso el toque de tradición con una muestra de artesanías y carne a las brasas. Además el evento contó con una destacada grilla artística, grupos y academias como Yaraví, Raíces MJ, Sentires, Diagonal Norte, Dance Estudio, La Guapa, WD Escuela de Danzas, Nadia Cejas, Batucada Lenorá, Rubén Manoni y Hermanos Millán, junto a los shows de la Huella Folk y los Principes de la Cumbia, brindaron espectáculos que invitaron al Público a cantar y bailar.

Una verdadera celebración de la diversidad cultural que se compartió en familia y con amigos.

¡ Gracias a todos los que fueron parte de esta de esta gran fiesta !.