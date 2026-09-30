Gran Jornada de Vòley para Argentino:

Este fin de semana nuestros equipos de vòley fueron protagonistas en distintas competencias, con grandes actuaciones, aprendizaje y mucho crecimiento colectivo.

Sub 12 2 Grand Prix en Matienzo.

Nuestros dos equipos dijeron presente en el 2 Grand Prix de la categorìa Sub 12, disputado en Matienzo de Monte Buey.

Argentino A:

2-1 vs. Matienzo A.

2-0 vs. Matienzo B.

0-2 vs. San Martìn de Monte Buey.

2 Puesto.

Argentino B:

2-0 vs. Corralense B.

0-2 vs. Corralense A.

0-2 vs. Newbery.

6 Puesto.

Sub 14 Dos Equipos en Competencia.

Tambièn tuvimos una gran jornada para nuestra categorìa Sub 14. El sàbado viajamos a Monte Buey con nuestros dos equipos, que demostraron contundencia, actitud y crecimiento colectivo en cada Partido.

Argentino A:

2-0 vs. Sporting.

2-0 vs. Corralense.

0-2 vs. Argentino B.

0-2 vs. Matienzo.

Argentino B:

2-0 vs. Sporting.

0-2 vs. Corralense.

0-2 vs. Matienzo.

0-2 vs. Argentino A.

Felicitaciones a todas nuestras jugadoras por el compromiso y el esfuerzo.

Maxi Vòley Grand Prix en Casa:

El domingo 20 de Septiembre vivimos una gran jornada de MaxiVòley en nuestro club, con la participaciòn de 8 equipos.

Nuestro equipo tuvo una jornada invicta, con 4 victorias en 4 Partidos disputados:

2-0 vs. San Martìn de Monte Buey.

2-0 vs. Matienzo de Monte Buey.

2-1 vs. Corralense de Corral de Bustos.

2-1 vs. Sporting de Corral de Bustos.

Gran muestra de caràcter, entrega y buen juego durante toda la jornada.

¡ Felicitaciones a todos nuestros equipos y a quienes forman parte de esta gran familia del vòley de Argentino.

Grand Prix Sub 16 Corral de Bustos.

Nuestros dos equipos tuvieron una gran actuaciòn en la Zona Sur y lograron la clasificaciòn a las finales de Copa de Oro de AVSEC.

Argentino A:

2-0 vs. Sporting.

1-2 vs. Matienzo.

2-0 vs. Argentino B.

Argentino B:

2-1 vs. Newbery.

0-2 vs. Corralense.

0-2 vs. Argentino A.

¡ Los dos equipos van por la Copa de Oro !.

3 Grand Prix Sub 13.

2-0 vs. San Martìn.

0-2 vs. Matienzo A.

2-0 vs. Argentino B.

2 Puesto.

Argentino B:

0-2 vs. Matienzo A.

0-2 vs. San Martìn.

0-2 vs. Argentino A.

4 Puesto.

Mini Vòley: Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Tambièn vivimos una hermosa jornada de Mini Vòley junto a los 12 clubes de la Liga.

Argentino estuvo presente con 34 jugadoras y 4 Profes, compartiendo una jornada llena de aprendizaje, compañerismo y diversiòn.

Gracias a cada familia que acompaño este domingo, a quienes no pudieron estar pero siempre estàn y, especialmente, a nuestras niñas por su comportamiento y por volver a demostrar todo lo que entrenan.

Estamos muy felices por el progreso que lograron durante este año.

El semillero sigue creciendo.